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خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

زميل رونالدو السابق على رادار النصر

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
زميل رونالدو السابق على رادار النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر يفكر في التعاقد مع أحد زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو السابقين في نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنذ تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالية، ويرغب أصفر الرياض في تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

رونالدو قد يلعب مجددًا مع كوادرادو

وكشفت تقارير أن النصر مهتم وبقوة بضم اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو نجم يوفنتوس الإيطالي، حيث زامله رونالدو خلال الفترة من 2018 إلى 2021 في صفوف فريق السيدة العجوز، خاصة أن إدارة يوفنتوس لا تفكر في التجديد لـ كوادرادو بعد نهاية الموسم الحالي.

ويرغب النصر في ضم كوادرادو لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوف أصفر الرياض مع اللاعب سلطان الغنام.

ويلعب كوادرادو صاحب الـ 34 عامًا في صفوف يوفنتوس منذ عام 2017 قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.

خوان كوادرادو ورونالدو
كوادرادو والنجم البرتغالي

تعليق مودريتش

وفي وقت سابق، علق اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على اهتمام نادي النصر بالتعاقد معه في صيف العام الحالي.

وقال النجم الكرواتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلاده أمام ويلز اليوم السبت في تصفيات يورو 2024: “أنا أريد البقاء في ريال مدريد، وكل ما تردد حول رحيلي وتحديدي لناد آخر للانضمام له، مجرد شائعات، أنا أكررها للمرة الـ100، سأبقى في ريال مدريد”.

 

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