زوجة أب تعذب أطفاله بالحرق والضرب في تونس

تعرّض أبناء رجل تونسي للتعنيف والحرق في أنحاء متفرقة من أجسادهم، في حادثة هزت الرأي العام المحلي، اليوم الأربعاء.

اعتقال الرجل وزوجته

واعتقلت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الأربعاء رجلاً وزوجته، فيما أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، أنّ النيابة العامة أذنت بتوقيف الرجل وزوجته بعد ثبوت تعرض أطفال تتراوح أعمارهم بين أربع وسبع سنوات إلى العنف الشديد والحرق في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وسوء المعاملة من قبل زوجة أبيهم.

وبحسب بيان وزارة المرأة والأسرة والطفولة، فإنّ الحادثة جرت في إحدى مدن محافظة تونس الكبرى، وأنه تمّ التنسيق مع قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالجهة.

جلسة استعجالية

وأفادت أن القاضي عقد جلسة استعجالية، اليوم الأربعاء، واتّخذ جملة من الإجراءات تتعلق بإسناد حضانة الأطفال لجدهم للأم للقيام بشؤونهم، وتكليف الأخصائية النفسية بمستشفى الجهة بمتابعة الأطفال على المستوى النفسي، ومنع الزيارة مؤقتاً على الأب وزوجته إلى حين البت في التداعي الجزائي بصفة نهائية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن “مكتب مندوب حماية الطفولة كان قد تنقّل، مساء أمس الثلاثاء، رفقة أخصائية نفسانية وأعوان أمن إلى مقر سكنى الجدين للأم وتمت معاينة حالة الأطفال النفسية والبدنيّة، وظهرت آثار عنف شديد وحروق عديدة بأنحاء مختلفة من أجسادهم واشتكى الأطفال من تعرضهم إلى سوء معاملة مستمرة من زوجة والدهم”.

أضرار بدنية

وذكرت الوزارة أيضاً أنه “تمّ اتخاذ تدبير عاجل نظراً لحالة التهديد التي يعيشها الأطفال وللاعتداءات التي تعرضوا لها والأضرار البدنية الواضحة الحاصلة لهم”.

وأشارت إلى أن “التدبير العاجل يقضي حسب الفصل 46 من مجلة حماية الطفل بإبقاء الأطفال لدى جديهما للأم باعتبار أن والدتهم متوفاة”.