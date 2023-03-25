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جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية

زيلينسكي يصرح بأمر خطير وتكهنات بتمهيده للهزيمة

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
زيلينسكي يصرح بأمر خطير وتكهنات بتمهيده للهزيمة
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف غير قادرة حاليًا على شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة، وتابع في مقابلة مع صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية: لا يمكننا البدء في الوقت الراهن بدون دبابات ومدفعية وأنظمة هيمارس.

تصريحات زيلنيسكي بحسب الخبراء والمحللين تُعد الأحدث فيما يخص هجوم كييف المضاد، والأولى عقب تفقده جبهات القتال الشرقية في باخموت والجنوبية في خيرسون، فهل ستؤجل أوكرانيا هجوم الربيع المنتظر؟

اعتراف عقب زيارة

شهدت الأيام الماضية تحركات ميدانية للرئيس الأوكراني على جبهات القتال ففي جبهة الشرق تحدث زيلينسكي من باخموت التي تشهد معارك ضارية منذ 8 أشهر وسط أحاديث عن حصار القوات الروسية للمدينة.

والخميس الماضي زار الرئيس الأوكراني الجبهة الجنوبية وبالأخص منطقة خيرسون، وهنا يقول الخبير الروسي العسكري شاتيلوف مينيكايف، إن تصريحات زيلينسكي جاءت عقب زيارة الجبهة الجنوبية والتي كانت تراهن كييف على شن هجوم مضاد من تلك المنطقة.

زيلينسكي يصرح بأمر خطير وتكهنات بتمهيده للهزيمة

أدلة على ضعف قواته

ويرى شاتيلوف مينيكايف،  أن اعتراف زيلينسكي دليل على ضعف قواته في جبهات القتال ووضعها الحالي لا يسمح بشن أي هجوم مضاد، بل تحاول قواته عكس ذلك وهو الصمود وفي بعض الأحيان الفرار من جبهات القتال وفقًا لإعلامهم.

وفند الخبير الروسي العسكري، أسباب عدم قدرة كييف في الوقت الحالي على شن أي هجوم مضاد حاليا أو في القريب، مستبعدًا أن تكون تلك التصريحات خدعة عسكرية من جانب كييف، وذلك كالتالي:

اعتماد القوات الأوكرانية على المسيرات لشن أو قصف أي هدف ما يعني فقدانها للمدفعية والقذائف، كما أن جبهة الجنوب تشهد هدوءًا نسبيًا مقارنة بالشرق نظرًا لعدم وجود ذخيرة كافية للقوات الأوكرانية، جبهة الشرق تم قطع أكثر من 95 بالمئة من الطرق في باخموت ومحيطها والتي كانت تعتمد عليها كييف في تمرير الأسلحة وخروج المصابين، وفي الوقت نفسه، تأخر تسليم الأسلحة الغربية أو بعضها يفقد زيلينسكي أي تقدم ملحوظ أو مؤثر ميدانيًا.

زيلينسكي يصرح بأمر خطير وتكهنات بتمهيده للهزيمة

وسلط شاتيلوف مينيكايف، الضوء على ما أسماه تضارب التصريحات الأوكرانية فيما يخص هذا الهجوم المزعوم، فالخميس الماضي قال قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، إن كييف قد تشرع قريباً في هجوم على منطقة باخموت، وعقب ذلك بساعات أقر زيلينسكي بصعوبة تنفيذ الأمر، ما يوكد أن معظم تحركات كييف إعلامية هدفها رفع الروح المعنوية لقواتها ومحاولة تصوير الأمر أن موسكو في مأزق.

كييف في المرمى

على الجانب الأوكراني، يقول جولي ميتروخين المتخصص بالسياسية الدولية بجامعة تافريسكي، إن التوقيت صعب للغاية والغرب يدرك ذلك بالأخص في جبهة الشرق والتي بسقوطها سيكون التقدم نحو دونباس بالكامل وكييف ليس صعبًا على القوات الروسية.

وأوضح المتخصص بالسياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، أن رهان موسكو في الوقت الحالي هو تأخير وصول الأسلحة الغربية لتحقيق أكبر مكسب على الأرض وإرغام كييف على التفاوض.

وأضاف أن الوقت الحالي يُعد المثالي لشن هذا الهجوم المضاد للاستفادة من الإرهاق الروسي في باخموت وصعوبة عبور نهر دنيبروا في الجنوب؛ مؤكدًا أن الغرب عليه تسليم الأسلحة بشكل أسرع وبالتزامن مع ذلك تعزيز الدعم الدولي لخطة السلام التي اقترحتها كييف.

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