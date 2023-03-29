ساديو ماني سبب رحيل ناجلسمان!

أكد تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، أن النجم السنغالي ساديو ماني، لعب دورًا بارزًا في إقالة جوليان ناجلسمان من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ.

ساديو ماني سر الإقالة

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية: “ساديو ماني، هو السبب الرئيسي في إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونيخ، بعد انفعاله على المدرب أمام اللاعبين”.

وأضافت: “ساديو ماني انفعل بشدة بعد مواجهة باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لأنه شارك كبديل في 8 دقائق فقط”.

وتابعت: “هذا الموقف هو سبب إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ، لأن اللاعبين اعتقدوا أن المدرب قد تعرض للترهيب، خاصة بعد أن دفع بالنجم السنغالي في المباراة التالية مباشرة أمام أوجسبورج”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الألمانية: “لجأت إدارة بايرن لإقالة ناجلسمان، بعد أن أدركت أن المدرب فقد السيطرة على غرفة الملابس”.

توخيل مدربًا للبايرن

وقرر بايرن ميونيخ مؤخرًا إقالة المدير الفني الألماني جوليان ناجلسمان، والتعاقد مع توماس توخيل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2025، وبدأ مهمته بشكل رسمي، يوم الاثنين.