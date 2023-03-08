ساعة ذكية تصيب شابًّا بالهلع وتدخله المستشفى

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دفعت ساعة ذكية شابًّا سويسريًّا، يبلغ من العمر 27 عامًا، للهرع إلى المستشفى، بعد أن أعطت شاشتها إنذارًا يفيد بخطر إصابته بنوبة قلبية.
وأفاد الأطباء، بأن الشاب عندما قرأ مؤشرات اختبار القلب على الساعة سيطر عليه الخوف والهلع، وبدأ يشعر بألم في الصدر وصعوبة بالتنفس.
وأفاد مسعفون في دورية ميديكال ريبورتس أن الشاب وصل مذعورًا للمستشفى مع وجود خفقان وتعرق.
وبمجرد دخوله لقسم الطوارئ تبين أن القلب طبيعي وليس لديه أي مؤشر على أي مشكلات قلبية.