سبب اختلاف بداية رمضان من دولة لأخرى

أوضح مدير الوكالة العربية لأخبار الفضاء والفلك، عبدالرزاق البلوشي، سبب اختلاف بعض الدول في تحديد بداية شهر رمضان.

فيديو | لماذا بعض الدول تختلف في تحديد بداية شهر رمضان؟ مدير الوكالة العربية لأخبار الفضاء والفلك عبد الرزاق البلوشي يجيب#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/I2o4XRyKmB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2023

حسب المعايير

وقال البلوشي خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية: إن الاختلاف يعود إلى حسب المعايير التي تستخدمها الدولة، وجميع الدول الإسلامية تتفق على بعض الركنيات لتحري الهلال.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت مساء اليوم عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، والخميس أول أيام الشهر الكريم.