سبب ارتفاع المصروفات الاستهلاكية في رمضان

كشف المختص في التسويق وسلوك المستهلك الدكتور أحمد عجينة، أن أكثر من نصف المجتمع ترتفع لديه المصروفات الاستهلاكية في شهر رمضان.

فيديو | المختص في التسويق وسلوك المستهلك د.أحمد عجينة: أكثر من نصف المجتمع ترتفع لديه المصروفات الاستهلاكية في شهر رمضان#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ndVuSU1Bvd — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 15, 2023

وقال عجينة في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، “حقيقة هناك دراسات كثيرة تتابع سلوك المستهلك في شراء الأمور الاستهلاكية خلال رمضان ووجدت أن أكثر من نصف المجتمع ترتفع لديه المصروفات في هذا الشهر والخاصة بالغذاء والملابس”.

تغير المشاعر الإيمانية

وأضاف أن سلوك المستهلك في رمضان يختلف بسبب تغير المشاعر الإيمانية في هذا الشهر الكريم، حيث تزداد المبيعات على بعض المنتجات بشكل ملحوظ مثل مشتقات الألبان حيث تصل الزيادة في مبيعاتها إلى 10 أضعاف الأشهر العادية، فضلًا عن زيادة مبيعات التمور.

زيارات رقابية

وفي سياق متصل، تنفذ وزارة التجارة زيارات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بجميع مناطق المملكة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة التي بدأت منذ 6 أشهر وتضمنت عقد اجتماعات دورية مع كبار الموردين لمتابعة سير سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق السلع الأساسية والسلع ذات الطلب العالي في شهر رمضان إلى منافذ البيع بكميات مناسبة، وضمان تغطية أي نقص في هذه السلع.