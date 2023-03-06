Icon

مواصلة توزيع المواد الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في حلب Icon هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ روما ضد يوفنتوس Icon لحظة ضبط محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض Icon مدير بنك يدخل بغيبوبة بسبب عضة كلب تملكه مذيعة مصرية شهيرة Icon 4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل Icon موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان Icon شؤون الحرمين: أكثر من 9 آلاف عربة لخدمة ضيوف الرحمن Icon هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر يشعر بها سكان سوريا وتركيا Icon زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تونجا Icon كواليس خلاف فيران توريس وفاتي بلقاء برشلونة ضد فالنسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أزمة اللاعب ناصر أبو جلاس في فريق كرة السلة

سبب اعتذار نادي أُحد لـ النصر في تغريدة رسمية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
سبب اعتذار نادي أُحد لـ النصر في تغريدة رسمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدم نادي أحد مساء الأحد برسالة اعتذار رسمية إلى نادي النصر عبر حسابه في “تويتر”، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بين الناديين بسبب اللاعب ناصر أبو جلاس لاعب فريق كرة السلة في نادي أحد.

وقال أحد في تغريدته: “بناء على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، فإن نادي أحد يعتذر لنادي النصر السعودي عن التغريدة المنشورة بتاريخ 31 أكتوبر الماضي”.

تفاصيل الأزمة

وفي الأول من نوفمبر الماضي، أصدر الاتحاد السعودي لكرة السلة بيانًا حول انتقال اللاعب ناصر أبو جلاس من أحد إلى النصر.

وأعلن نادي النصر إنهاء إجراءات التعاقد رسميًّا مع اللاعب ناصر أبو جلاس، لمدة 3 سنوات، لتصدر إدارة أُحد بيانًا تُطالب من خلاله رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، بفتح تحقيق عاجل مع اللاعب، وشككت في شرعية التوقيع.

ناصر أبو جلاس
ناصر أبو جلاس

وجاء نص بيان اتحاد السلة كالتالي: “لدى الاتحاد السعودي لكرة السلة، قنواته الرسمية لطلب الرد على أي استفسار عن اللوائح والأنظمة المعمول بها والمعتمدة رسميًّا، حيث لم يرد للاتحاد طلب رسمي من نادي أحد لفتح أي تحقيق بشأن الواقعة”.

وأضاف البيان: “لن يعتمد الاتحاد السعودي لكرة السلة أي عقود وُقعت بين الأندية واللاعبين قبل تاريخ 28 أكتوبر الماضي وهو موعد الفترة الثانية للتصنيف، التي تستند على لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة”.

وتابع البيان: “وبالإشارة إلى ما تضمنه بيان نادي أحد بشأن ما ذكره أحد المعلقين الرياضيين بقناة تلفزيونية، فإن اتحاد السلة يود أن يوضح، أن ذلك يُعد شأنًا خاصًّا بالقناة التلفزيونية وليس له علاقة باتحاد السلة ولا يعبر عن رأيه”.

وواصل البيان: “نود أن نوضح أن الاتحاد السعودي لكرة السلة قد اعتمد لائحة أوضاع اللاعبين وتم إصدارها في الرابع من سبتمبر الماضي، على أن تُطبق خلال فترة التصنيف الثانية، بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، وبذلك فقد تم منح الأندية مهلة كافية لإتاحة الفرصة لإنهاء عقود اللاعبين الجدد، كما ننوه بأن ناصر أبو جلاس يتواجد حاليًّا مع المنتخب السعودي لكرة السلة، في مهمته الوطنية للمشاركة بتصفيات كأس العالم ويحرص الاتحاد على تهيئة المناخ المناسب لكافة اللاعبين وعدم تشتيت انتباههم والتركيز في مهمتهم حتى تنتهي مشاركتهم الوطنية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب
العالم

زيلينسكي يكشف إصابته بمرض خلال عام الحرب

العالم
سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بخدعة الجنازة
العالم

سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين...

العالم
فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يخرج أحد الضحايا من...

السعودية اليوم
إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت
العالم

إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت

العالم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10573.05 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى...

السوق
تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة
السعودية اليوم

تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في مكة...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل
السوق

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86...

السوق
مرور جدة يضبط قائد مركبة صدم سيارة أخرى عمدًا
أخبار أمنية

مرور جدة يضبط قائد مركبة صدم سيارة...

أخبار أمنية