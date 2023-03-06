سبب اعتذار نادي أُحد لـ النصر في تغريدة رسمية

تقدم نادي أحد مساء الأحد برسالة اعتذار رسمية إلى نادي النصر عبر حسابه في “تويتر”، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بين الناديين بسبب اللاعب ناصر أبو جلاس لاعب فريق كرة السلة في نادي أحد.

بناء على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر فأن نادي أحد يعتذر لنادي النصر السعودي عن التغريدة المنشورة بتاريخ 6-4-1444 هـ الموافق 31-10-2022. — نادي أُحـد الـسـعـودي (@OHOD1936) March 5, 2023

وقال أحد في تغريدته: “بناء على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، فإن نادي أحد يعتذر لنادي النصر السعودي عن التغريدة المنشورة بتاريخ 31 أكتوبر الماضي”.

تفاصيل الأزمة

وفي الأول من نوفمبر الماضي، أصدر الاتحاد السعودي لكرة السلة بيانًا حول انتقال اللاعب ناصر أبو جلاس من أحد إلى النصر.

وأعلن نادي النصر إنهاء إجراءات التعاقد رسميًّا مع اللاعب ناصر أبو جلاس، لمدة 3 سنوات، لتصدر إدارة أُحد بيانًا تُطالب من خلاله رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، بفتح تحقيق عاجل مع اللاعب، وشككت في شرعية التوقيع.

وجاء نص بيان اتحاد السلة كالتالي: “لدى الاتحاد السعودي لكرة السلة، قنواته الرسمية لطلب الرد على أي استفسار عن اللوائح والأنظمة المعمول بها والمعتمدة رسميًّا، حيث لم يرد للاتحاد طلب رسمي من نادي أحد لفتح أي تحقيق بشأن الواقعة”.

وأضاف البيان: “لن يعتمد الاتحاد السعودي لكرة السلة أي عقود وُقعت بين الأندية واللاعبين قبل تاريخ 28 أكتوبر الماضي وهو موعد الفترة الثانية للتصنيف، التي تستند على لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة”.

وتابع البيان: “وبالإشارة إلى ما تضمنه بيان نادي أحد بشأن ما ذكره أحد المعلقين الرياضيين بقناة تلفزيونية، فإن اتحاد السلة يود أن يوضح، أن ذلك يُعد شأنًا خاصًّا بالقناة التلفزيونية وليس له علاقة باتحاد السلة ولا يعبر عن رأيه”.

وواصل البيان: “نود أن نوضح أن الاتحاد السعودي لكرة السلة قد اعتمد لائحة أوضاع اللاعبين وتم إصدارها في الرابع من سبتمبر الماضي، على أن تُطبق خلال فترة التصنيف الثانية، بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، وبذلك فقد تم منح الأندية مهلة كافية لإتاحة الفرصة لإنهاء عقود اللاعبين الجدد، كما ننوه بأن ناصر أبو جلاس يتواجد حاليًّا مع المنتخب السعودي لكرة السلة، في مهمته الوطنية للمشاركة بتصفيات كأس العالم ويحرص الاتحاد على تهيئة المناخ المناسب لكافة اللاعبين وعدم تشتيت انتباههم والتركيز في مهمتهم حتى تنتهي مشاركتهم الوطنية”.