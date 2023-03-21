سبب تأثر الهوامش الربحية لدى سابك

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أوضح المحلل المالي عبدالله الكثيري، أن السوق الصينية من أكبر الأسواق المرتفعة الطلب لمنتجات البتروكيماويات.
فيديو | المحلل المالي عبدالله الكثيري: تأثر الهوامش الربحية لدى "سابك" بسبب وجود شركات تنافسها في السوق الصيني حيث تسعى سابك لأن يكون لديها شراكات مع الشركات الصينية#أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/3sIEyLpioh
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 20, 2023
وأرجع الكثيري، خلال مداخلة مع برنامج أوراق تداول على قناة الإخبارية، سبب تأثر الهوامش الربحية لدى شركة سابك لوجود شركات تنافسها في السوق الصينية.
ولفت المحلل المالي إلى أن سابك تسعى إلى أن تكون لديها شراكات مع الشركات الصينية.
وبحسب الكثيري فإن السوق الصينية سوق واعدة وكبيرة جدًّا، ومستهدفة من قبل سابك من أجل مزيد من التعاون مع الشركات الصينية.