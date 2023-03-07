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كشف خبير الطقس والفلك د خالد الزعاق، سبب تسمية موسم صياح النبات بذلك الاسم.
ما سبب تسمية موسم صيّاح النبات بهذا الاسم؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/vuzskMoqDP
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 7, 2023
وقال الزعاق خلال فقرة برنامجه على قناة العربية: إن مع دخول موسم الربيع الفعلي في شهر مارس ينتشر الربيع ويتمايز نبته.
وتابع: ذلك يحدث في مرحلة قران خامس، حيث تسمن الماشية في ذلك الموسم الذي يسمى موسم صياح النبات، الذي تصيح فيه الطيور حزنًا على فراق الربيع.
ولفت الزعاق إلى أن سلوكيات الشخص الحياتية والنفسية ترتبط بالمناخ؛ وذلك لأن الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويسكن وفق مجرياته، فللصيف مأكله ومشربه وملبسه وكذلك الشتاء.