سبب فقدان البعض لبهجة رمضان

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أرجع الباحث الاجتماعي الدكتور عبدالرحمن الشقير، سبب فقدان البعض لبهجة شهر رمضان، إلى سمة العصر الحديث وغياب عدد من القيم في حياة الإنسان مثل قيمة الجار وقيمة الأسرة والصداقة والعمل.
#دروب | فقدان بهجة #رمضان أزمة يواجهها البعض.. ما هو تفسير هذه المشكلة؟ #السعودية
#العربية_في_رمضان
@alshuqir
@M_Khaledtv pic.twitter.com/ckrTC7ejKQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 23, 2023
وأوضح الشقير في تصريحات لقناة “العربية”، أن هذه سمة عادية ولكن تحدث عنها الفلاسفة وعلماء الاجتماع من القرن التاسع عشر حيث قال الفيلسوف المتشائم شوبنهاور “قل لو منح المعنى للحياة لوٌجد المعنى”.
واستشهد بطبيب نفسي يهودي سويسري يدعى هيكتور فرانكلين، كان من بين السجناء في ألمانيا عندما قامت بالمحرقة، والذي أخرج كتابًا بعنوان “الإنسان يبحث عن معنى” ليقول للناس إنه يجب أن توضح لكل شيء معنى وتمنحه المعنى ذا القيمة العالية وتقديرًا كبيرًا حتى لو بخداع الذات من أجل سلامة الروح والجسد.
وأوضح أنه يجب على الإنسان أن يكون لديه مشروع وهدف في الحياة يناسب رغباته ما يجعله يشعر بالمعنى والبهجة في حياته اليومية.