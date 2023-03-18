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تصنيف المملكة لدى الوكالة عند سادس أعلى درجة

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، عن رفع تصنيف السعودية إلى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن زخم الإصلاح في السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون.

وتوقعت الوكالة، استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.

إصلاح اقتصادي يتواصل

ويعد تصنيف المملكة لدى الوكالة عند سادس أعلى درجة، على قدم المساواة مع تشيلي وأيسلندا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما أوردته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية”.

وتستند هذه الترقية إلى زخم الإصلاح المستمر في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، إلى جانب دورها القيادي في أسواق النفط العالمية. وسوف يستمر الاقتصاد في الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم.

وأشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى إجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها الصندوق السيادي للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.

 

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