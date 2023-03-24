سجناء ينجحون في الهروب بحفر نفق بفرشاة أسنان

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في حادثة غريبة، تمكن سجينان في أمريكا من الهروب خارج السجن عن طريق حفر نفق صغير بإحدى جدرانه مستخدمين أدوات بدائية كفرشاة الأسنان.
وهرب السجينان آرلي نيمو 43 عامWا وجون غارزا 37 عامWا من سجن في فرجينيا بغاية تناول الفطائر في مطعمهما المفضل، وخلال عمليات عد السجناء الروتينية اكتشف المسؤولون داخل السجن غياب النزيلين، ما استدعى الشروع بالبحث عنهما لمدة استمرت 9 سنوات.
وبحسب التقارير فإن النزيلين وجدا مكانًا ضعيفًا في أحد جدران السجن، فاستخدموا أدوات بدائية الصنع كفرشاة الأسنان وقطع معدنية.
وبعد اختراق جدارين داخل السجن، تسلق السجينان السور الخارجي وهربا، وقطع السجينان 6.6 Hميال وصولاً إلى المطعم المنشود، حيث طلبا فطائر بان كيك، قبل اعتقالهما.
ولم تجب السلطات على الأسئلة المتعلقة بكيفية تمكن السجناء من الهروب، على اعتبار أنها معلومات مرتبطة بالتحقيق رغم مرور كل هذه السنوات، بحسب موقع سكاي نيوز.