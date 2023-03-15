سر جهاز يحمله الرئيس الشيشاني وحقيقة إصابته بمرض عضال

علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، على مزاعم إصابته بـ”مرض عضال”، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة.

مرض الرئيس الشيشاني

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أضاف رمضان قديروف: بالنسبة لأولئك الذين يواسون أنفسهم بأمل أن أكون مريضًا بالعضال، أنا آسف لإزعاجكم. لكنني بصحة جيدة وقوي جدًا. كما كنت من قبل.

واسترسل الرئيس الشيشاني: أمارس الرياضة، وأذهب إلى الجبال، حيث أهوى رياضة المشي لمسافات طويلة، وأعمل على حل القضايا الهامة لتنمية الجمهورية.

خاتم التسبيح

وتابع: “كم عدد النقاشات التي أحدثها خاتم التسبيح الخاص بي. حيث قالوا عنه إنه: زر إنذار، جهاز طبي، جهاز غامض. الجميع يخمنون ويخمنون. ولأكون صريحًا، هذه الفرضيات تجعلني أضحك”.

ومؤخرًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مزاعم حول إصابة قديروف بمرض عضال.