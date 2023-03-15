سر جهاز يحمله الرئيس الشيشاني وحقيقة إصابته بمرض عضال

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علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، على مزاعم إصابته بـ”مرض عضال”، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أضاف رمضان قديروف: بالنسبة لأولئك الذين يواسون أنفسهم بأمل أن أكون مريضًا بالعضال، أنا آسف لإزعاجكم. لكنني بصحة جيدة وقوي جدًا. كما كنت من قبل.
واسترسل الرئيس الشيشاني: أمارس الرياضة، وأذهب إلى الجبال، حيث أهوى رياضة المشي لمسافات طويلة، وأعمل على حل القضايا الهامة لتنمية الجمهورية.
وتابع: “كم عدد النقاشات التي أحدثها خاتم التسبيح الخاص بي. حيث قالوا عنه إنه: زر إنذار، جهاز طبي، جهاز غامض. الجميع يخمنون ويخمنون. ولأكون صريحًا، هذه الفرضيات تجعلني أضحك”.
ومؤخرًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مزاعم حول إصابة قديروف بمرض عضال.