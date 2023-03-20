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ضمن منافسات دوري روشن

سعد بقير الأكثر صناعة للفرص آخر 5 مواسم

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
سعد بقير الأكثر صناعة للفرص آخر 5 مواسم
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم التونسي سعد بقير تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، لينفرد بصدارة قائمة مميزة في بطولة دوري المحترفين.

سعد بقير يتصدر قائمة مميزة

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سعد بقير يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في آخر 5 مواسم بالبطولة، وذلك بـ241 فرصة مصنوعة.

سعد بقير
بقير – المصدر spl

ويُعد سعد بقير من الركائز الهامة في تشكيلة فريق أبها، وأصبح أول لاعب في تاريخ النادي يُشارك في 100 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما بدأ مواجهة النصر الأخيرة بشكل أساسي.

ويلعب سعد بقير صاحب الـ29 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منذ عام 2019، ولعب معه 106 مباريات رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 31 هدفًا، وصنع أكثر من 20 هدفًا.

سعد بقير
بقير – المصدر @abhaFC

أبها في دوري روشن

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد نظيره النصر بهدفين مقابل هدف، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 23 نقطة، في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي من الفوز في 7 مباريات، والتعادل مرتين، والخسارة 12 مرة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl
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