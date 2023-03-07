سفارة المملكة لدى روسيا مغلقة غدًا

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نوهت سفارة المملكة لدى موسكو، بأن غدًا الأربعاء الموافق 8 مارس سيكون إجازة رسمية في روسيا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقالت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنها ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية غدًا الأربعاء.
وأشارت إلى أن العمل بها سيُستأنف يوم الخميس الموافق 9 مارس، مشيرة إلى أنه في حال الطوارئ يمكن الاتصال على الرقم الخاص بشؤون السعوديين.
ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
فيما تحصل النساء في بعض الدول منها روسيا وكوبا والصين على إجازة في هذا اليوم.