سقوط الإنتر ضد يوفنتوس بهدف نظيف

انتهت مباراة الإنتر ضد يوفنتوس، مساء الأحد بفوز فريق يوفنتوس بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

يوفنتوس يتقدم تسديدة أرضية قوية من كوستيتش يكتفي أونانا بمشاهدتها

#إنتر_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/J0s7uOY1mI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 19, 2023

وسجل اللاعب الصربي فيليب كوستيتش هدف التقدم لليوفي في الدقيقة الـ23 من تصويبة قوية لم يتمكن الحارس الكاميروني أندري أونانا من صدها.

وانتهى الشوط الأول، بتفوق يوفنتوس بهدف دون رد.

الإنتر ضد يوفنتوس

وفي الشوط الثاني من مباراة الإنتر ضد يوفنتوس، حافظ يوفنتوس على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 41 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثالث.

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي بدأت من الجمعة الماضية بفوز ساسولو على سبيزيا بهدف دون رد، بينما فاز أتالانتا على إمبولي بهدفين لهدف.

وفي مباريات أول أمس السبت، تعادل مونزا ضد كريمونيزي بهدف لكل فريق، أما نادي ساليرنيتانا فتعادل مع بولونيا بهدفين لكل فريق، أما نادي أودينيزي ففاز على ميلان بثلاثية مقابل هدف.

أما في مباريات أمس، فقد نجح سامبدوريا في الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدف، أما نابولي ففاز على تورينو برباعية دون رد، أما فيورنتينا ففاز على ليتشي بهدف دون رد، وفاز لاتسيو على روما بهدف دون رد، وفاز يوفنتوس على إنتر ميلان بهدف دون رد.