سلمان الفرج: خسارة النصر فتحت لنا باب المنافسة

أعرب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، عن سعادته بالفوز على التعاون، مؤكدًا أن خسارة النصر ضد الاتحاد فتحت الباب أمام العودة للمنافسة.

تعليق سلمان الفرج

وقال سلمان الفرج خلال تصريحاته للناقل الرسمي: “كان يجب أن نحقق الانتصار أمام التعاون ونعود إلى المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، خاصة بعد خسارة النصر أمام الاتحاد، والتي فتحت لنا باب المنافسة”.

وأكد سلمان الفرج أن الهلال عانى من تراجع الأداء والمستوى خلال الفترة الماضية، بسبب ضغط المباريات، وقال: “الهلال دائمًا ما يشارك وينافس في العديد من البطولات، ومن الطبيعي أن ينخفض مستوى أداء بعض اللاعبين”.

وأضاف سلمان الفرج: “قدمنا مستوى رائع أمام التعاون رغم الغيابات الأمر الذي يؤكد أن الهلال فريق كبير والبدلاء على قدر عالٍ من الجاهزية، ولدينا أمل وطموح في الفوز ببطولة الدوري، والظهور بذات المستوى في بقية المباريات”.

الهلال يفوز برباعية

ولعب التعاون ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس.