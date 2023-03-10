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سلمان الفرج: خسارة النصر فتحت لنا باب المنافسة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
سلمان الفرج: خسارة النصر فتحت لنا باب المنافسة
المواطن - فريق التحرير

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أعرب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، عن سعادته بالفوز على التعاون، مؤكدًا أن خسارة النصر ضد الاتحاد فتحت الباب أمام العودة للمنافسة.

 

تعليق سلمان الفرج

وقال سلمان الفرج خلال تصريحاته للناقل الرسمي: “كان يجب أن نحقق الانتصار أمام التعاون ونعود إلى المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، خاصة بعد خسارة النصر أمام الاتحاد، والتي فتحت لنا باب المنافسة”.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

وأكد سلمان الفرج أن الهلال عانى من تراجع الأداء والمستوى خلال الفترة الماضية، بسبب ضغط المباريات، وقال: “الهلال دائمًا ما يشارك وينافس في العديد من البطولات، ومن الطبيعي أن ينخفض مستوى أداء بعض اللاعبين”.

وأضاف سلمان الفرج: “قدمنا مستوى رائع أمام التعاون رغم الغيابات الأمر الذي يؤكد أن الهلال فريق كبير والبدلاء على قدر عالٍ من الجاهزية، ولدينا أمل وطموح في الفوز ببطولة الدوري، والظهور بذات المستوى في بقية المباريات”.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يفوز برباعية

ولعب التعاون ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس.

الهلال ضد التعاون
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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