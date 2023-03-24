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وسط استمرار المخاوف بشأن استقرار البنوك الأوروبية

سهم أكبر بنوك ألمانيا يهوي بمقدار 10%

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
سهم أكبر بنوك ألمانيا يهوي بمقدار 10%
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسهم أكبر بنوك ألمانيا، دويتشه بنك، بأكثر من 10% في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع في مبادلة التخلف عن سداد الائتمان (أو مبادلة العجز الائتماني) ليلة الخميس، وسط استمرار المخاوف بشأن استقرار البنوك الأوروبية.

ويأتي هذا التراجع لليوم الثالث على التوالي وفقد الآن أكثر من خمس قيمته حتى الآن هذا الشهر، وقفزت مبادلة التخلف الائتماني – وهي شكل من أشكال التأمين لحملة سندات الشركة ضد التخلف عن السداد – إلى 173 نقطة أساس ليلة الخميس من 142 نقطة أساس في اليوم السابق.

 سهم أكبر بنوك ألمانيا يهوى بمقدار 10%

 التخلف الائتماني CDS

ويعرف بـ مقايضة التخلف عن سداد الائتمان أو مبادلة العجز الائتماني أو مبادلة مخاطر الائتمان، وهو أحد أشهر أنواع مشتقات الائتمان (Credit Derivative)، وهو مشتق مالي أو عقد يحمي المستثمر من مخاطر الائتمان من خلال الاتفاق مع طرف ثالث على سداد الورقة المالية بأكملها في حال تخلف المقترض عن الدفع.

بالإضافة إلى سداد الفوائد التي كان من الممكن دفعها منذ ذلك الوقت وحتى تاريخ استحقاق العقد. أي أنه نوع من المقايضات المصممة لنقل مخاطر القروض ذات الدخل الثابت بين طرفين أو أكثر.

على سبيل المثال، إذا كان المُقرض قلقًا من تخلف المقترض عن سداد القرض، فيستطيع شراء مقايضة تقصير ائتماني من مستثمر آخر كموافقة على تعويضه في حال تخلف المقترض عن السداد، لكن كما في بوليصة التأمين، يجب على مشتري المقايضة دفع قسط محدد للبائع للحفاظ على العقد حتى تاريخ استحقاقه.

 سهم أكبر بنوك ألمانيا يهوى بمقدار 10%

انتشار العدوى

أثار الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس من قبل بنك يو بي إس، في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، ومقره الولايات المتحدة، مخاوف من انتشار العدوى بين المستثمرين، والتي تعمقت من خلال المزيد من تشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء.

كما تم بيع سندات الدرجة الأولى الإضافية (AT1) لدويتشه بنك – فئة الأصول التي تصدرت عناوين الصحف هذا الأسبوع بعد التخفيض المثير للجدل لسندات AT1 التابعة لبنك كريدي سويس كجزء من صفقة الإنقاذ – بيعت بشكل حاد.

قاد دويتشه الانخفاضات الواسعة لأسهم البنوك الأوروبية الكبرى يوم الجمعة، مع تهاوي كل من أسهم كومرزبنك، وكريدي سويس ويو بي إس وسوسيته جنرال بأكثر من 5 بالمئة.

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