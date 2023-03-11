سيدة أوكرانيا الأولى توجه رسالة للعالم العربي

وجهت سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زلينسكا، رسالة إلى العالم العربي والشعوب العربي تطالبهم فيها باستمرار الدعم لكييف في حربها.

في مقابلة خاصة مع #العربية.. سيدة #أوكرانيا الأولى أولينا زلينسكا توجه رسالة للعالم العربي pic.twitter.com/QjHki4iKqT — العربية (@AlArabiya) March 10, 2023

رسالة أولينا للشرق الأوسط

وقالت أولينا، في حوار مع شاشة العربية الفضائية، إن كييف تربطُها علاقاتٌ متينة بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين شعوب المنطقة وأوكرانيا.

وأضافت: “أصبحت مقتنعة أكثر أن لدينا من النقاط التي تجمعنا أكثر من النقاط التي تفرقنا. نحن نحب أطفالنا أيضا ونعتني بوالدينا ونحب ثقافتنا ولغتنا ونطورها. وعلى هذا الأساس لدينا إمكانات هائلة”.

لغة حرب

وتابعت: “من الصعب التحدث بلغة الناس الذين جاؤوا لقتلك. إنه انتقال بسيط جدا. من الصعب الاستماع إلى هذه اللغة وأنت لا ترغبين في استخدامها. بغض النظر عن أن جميعنا نتقن اللغة الروسية بشكل ممتاز. ولكن لا نستخدمها، لأنها ليست لغة صداقة بالنسبة إلينا، لقد أصبحت الآن لغة حرب”.

وتبث قناة العربية اللقاء مع سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض.