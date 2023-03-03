شؤون الحرمين تناقش الخطة الإعلامية لموسم رمضان المبارك

عقد المشرف العام على مكتب الرئيس العام، الأستاذ بدر بن صالح آل الشيخ، اجتماعًا لمناقشة حوكمة الخطة الإعلامية لموسم رمضان المبارك، وذلك بعد إعلان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطة الرئاسة في المؤتمر الإعلامي.

وذلك بحضور المستشار الإعلامي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور سليمان بن محمد العيدي وسعادة المستشار الإعلامي بالرئاسة الأستاذ فهيم بن حامد الحامد، ووكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية الأستاذ هاني بن حسني حيدر، والوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية الأستاذ سلطان بن سعود المسعودي، ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والإنتاج الإعلامي الأستاذ محمد بن فرج المالكي.

أهداف الخطة

وتمت مناقشة سبل حوكمة الخطة الإعلامية وأهدافها، وطرق التعاون مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعربية والعالمية لتسهيل نقل الصورة الصحيحة للخدمات المقدمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد الأستاذ بدر آل الشيخ على مسؤولي الجميع بالحرص على تنفيذ الخطة الموضوعة بحذافيرها والاستفادة من جميع الموارد المتاحة وخلق قنوات تواصل دقيقة وسهلة وسريعة مع الجمهور الداخلي والخارجي.

وأوضح آل الشيخ أن الخطة التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وهو حريص كل الحرص على تنفيذها إذ يتابعها عن كثب وبطريقة مباشرة للتأكد من إخراجها بالصورة المناسبة تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- ولمكانة الحرمين الشريفين.