شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في مسائل العمرة

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دعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، المعتمرين لسؤال أهل العلم في مسائل العمرة، وعدم اللجوء إلى عامة الناس.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “احرص على سؤال أهل العلم في مسائل العمرة والمناسك ولا تلجأ إلى عامة الناس”.
يأتي ذلك وسط تكثيف الرئاسة العامة أعمالها بالمسجد الحرام وتهيئته للزوار والمصلين، وفق منظومة عمل مستمرة على مدار الساعة.
وحثت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المعتمرين في وفت سابق، على تجنب الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية تفاديًا للازدحام.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” “أخي المعتمر.. احرص على عدم الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية حتى لا يحدث تعثر وازدحام”.