شبح الإفلاس يخيم على ثاني أكبر بنك سويسري

انخفضت قيمة اليورو في الأسواق بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء، بعد أن انهار سهم كريدي سويس في البورصات وسط مخاوف من تكرار سيناريو إفلاس سيليكون فالي بنك في أوروبا.

وانهار سهم كريدي سويس إلى مستوى قياسي جديد بعد أن قال أكبر مستثمر في المجموعة المصرفية إنه غير قادر على تقديم مساعدة مالية إضافية للبنك السويسري.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ فقد هبط سهم كريدي سويس، في البورصة السويسرية (SIX) إلى أدنى مستوى له على الإطلاق حيث تراجع بنسبة 27.32% إلى 1.58 فرنك سويسر للسهم، وأفادت الوكالة بأنه أكبر انخفاض في يوم واحد لسهم البنك.

تراجع اليورو

وفي سوق العملات، تراجع اليورو بنسبة 1.72% إلى 1.0548 دولار، في ظل تراجع أسهم البنوك الأوروبية ومخاوف من إفلاس البنك.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم 4 بنوك أمريكية وشبح الإفلاس يخيم على ثاني أكبر بنك سويسريخسرت تريليونات الدولارات في الأسواق الأولية وذلك بعد ارتفاع مماثل حققته بالأمس، ونزل سهم ويلز فارجو 4.8% وسيتي جروب 4.6% وبنك أوف أمريكا 3% وجيه.بي مورجان 2.7%.

وواصلت البنوك الإقليمية الأمريكية التي تعرضت لضربة يوم الاثنين ارتفاعها أمس قبل أن تتراجع المكاسب بشكل حاد، وفي حين ارتفع سهم First Republic بنحو 1%، تراجع PacWest بنسبة 10% وانخفض Western Alliance بنسبة 3%.