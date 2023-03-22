شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا

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أقدم رجل على ارتكاب جريمة مروعة بحق عجوز لدى خروجه من أحد المساجد في منطقة برمنغهام بوسط إنجلترا، وسار معه لحظات في الشارع، قبل أن يهم بإحراقه.
وأظهرت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة خروج المسن وسيره على المهاجم، قبل أن يرمي عليه الأخير سائلاً حارقًا ويشعل النار فيه.
فيما أعلنت السلطات البريطانية أنّ الرجل أصيب بحروق خطيرة نتيجة الهجوم الذي وقع مساء الاثنين، مشيرة إلى أنّها أوقفت مشتبهاً به وأنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.
وقالت شرطة “ويست ميدلاندز” إنّ الهجوم وقع في حيّ إيدغباستون، مشيرة إلى أن الضحية كان قد خرج من مسجد “دودلي رود” حين باغته المهاجم وسكب عليه سائلاً سريع الاشتعال، لم يحدد نوعه بعد، وأضرم النار فيه، بحسب ما نقلت فرانس برس.
كما أوضحت أن الضحية نقل إلى المستشفى، حيث تبيّن أنّه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكنّ حياته ليست في خطر.
من جهته قال المسؤول في الشرطة، ريتشارد نورث “نحن نتعامل مع هذه القضية ببالغ الجدية، ولا نستبعد أي احتمال في ما يتعلق بدوافع الجاني، ولن نخمّن أكثر في هذه المرحلة”.
وأضاف أن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية التي تذكر وقائعها بهجوم آخر مماثل وقع في لندن في نهاية شباط/فبراير.
وينصب اهتمام المحققين خصوصاً على ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذا الهجوم وذاك الذي وقع في منطقة إيلينغ في غرب لندن في نهاية شباط/فبراير، وكان ضحيته يومها رجل يبلغ من العمر 82 عاماً يقف أمام مركز غرب لندن الإسلامي.