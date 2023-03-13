شراكة بين مرواس ومدل بيست ووال ريكوردينغز لإنشاء مخيم Wall الموسيقي

أعلنت شركة مرواس للإنتاج المرئي والمسموع شراكتها مع شركة الترفيه السعودية “مدل بيست ريكوردز” و”وال ريكوردينغز” لإقامة أول نسخة من مخيّم”Wall“ الموسيقي في المملكة، وتحديدًا في مدينة الرياض، الذي سيستمر لمدة خمسة أيام، ما بين ١٤ و١٨ مارس، ٢٠٢٣، في استديوهات شركة مرواس ليدعم المواهب المحلية ويلهم جيلًا جديدًا من الفنانين المحليين.

أكبر استوديوهات

ومن المقرر دعوة ١٢ من منتجي الموسيقى الذين اشتهروا محليًا وعالميًا للمشاركة بالمخيّم الذي سيقع في أكبر استديوهات العالم للإنتاج الموسيقي “استديوهات مرواس”، التي تتضمن ٢٢ استوديو تم تجهيزها بأعلى المعايير، يشغلها مهندسو صوت وتقنيون رائدون في مجالهم.

وستتضمن هذه الفرصة للتعليم والتطوير حصص ماستركلاس وجلسات تدريبية وتسجيلات في استديوهات ”مرواس“.

معلمو الخطة التعليمية

وتم انتقاء قائمة معلمي الخطة التعليمية بعناية، يترأسها آفروجاك، وتشيكو روز، ورانسيدو، وتشاسنر، وينضم لهم الموزع الشهير زيد نديم، الذي لحّن عددًا كبيرًا من الأغاني لفنانين مخضرمين في منطقة الخليج، وبتوجيههم، سيخوض مشاركو المخيّم تجربة فريدة من نوعها تعينهم في صنع صوت محلّي جديد يستمتع به العالم.

فرصة مثيرة

وعلقت الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة مرواس ندى التويجري بقولها: “نحن فخورون بشراكتنا مع مدل بيست ووال ريكوردينغز، ونتطلّع للعمل معهم في هذه المبادرة الهامة“.

وأضافت: “تسعدنا استضافة المخيّم الموسيقي في منشآتنا، ونهنئ المشاركين بحصولهم على هذه الفرصة المثيرة، ونسعى لاكتشاف أشهر الفنّانين وصنّاع المحتوى مستقبلًا في مرواس”.

واستكملت: “أود أن أشكر منتجي الموسيقى العالميين والإقليميين القائمين بالمخيّم على المساهمة والاستثمار في تطوير الجيل القادم من الفنانين وأصواتهم الفريدة، وباستضافة هذا المعسكر الموسيقي، يحقق “مرواس” جزءًا من رسالته في اكتشاف الموهوبين وتطويرهم ومساندتهم ليكونوا فنانين شاملين، وبمرور الوقت، نخطط على تعميق التزامنا لهم وغيرهم من الموهوبين ليحققوا أحلامهم”.

مرواس

افتتح “مرواس” في ٢٠٢٢ ليكون أول “مصنع ترفيهي”، واستحدث المسمى ليعبّر عن شمولية الخدمات المقدمة من ”مرواس“، فبطاقم من الخبراء والمختصين في المجال الموسيقي والترفيهي، كما يسعى لدعم المجتمع السعودي الفني بكافة أشكاله، وبناء نظام بيئي لكامل الفنانين المحليين بتفاوت خبراتهم ومجالاتهم، ويركز على الحقوق الملكية والفكريّة وحفظها لإثراء المملكة العربية السعودية، وعلى تمكين المواطن السعودي وإبداعه في محيط وافر بالعلم، داعم لموهبته، وزيادة وعيه وثقافته الفنية والموسيقية.