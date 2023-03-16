شرطي يطلق النار على رأس حمار وحشي قطع ذراع صاحبه

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أطلقت الشرطة الأمريكية، النار على حمار وحشي بعدما هاجم رجل أمريكي، وأصابه بجروح بالغة، وفقًا لما أعلنته سلطات ولاية أوهايو.
وكشفت تقارير صادرة عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بيكاواي بولاية أوهايو، بأن ذراع رونالد كليفتون البالغ 72 عامًا بُترت جراء الهجوم، لافتة إلى أن أحد الشرطيين سارع إلى وضع رباط لوقف النزيف، فيما كبح شرطيون آخرون جماح الحيوان.
وقال نائب قائد الشرطة مايكل أوبرلي: إنه لدى وصوله إلى مكان الحادث الذي وقع الأحد، “هاجم حمار وحشي ذكر ضخم الباب الجانبي على جهة السائق في سيارتي وكان يتصرف بشكل عدائي للغاية”.
وقال: “بدا أن كليفتون يعاني من نزيف في ذراعه اليمنى أسفل الكوع مباشرة”.
بينما كان أوبرلي يعتني بالضحية، عاد الحمار الوحشي ليشكّل تهديدًا لعائلة كليفتون وعناصر الشرطة الآخرين.
وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مثبتة على جسم الشرطي، رجلًا يطارد الحمار الوحشي بعصا. وبعد فشل هذه المحاولة وإخفاق شرطي آخر في إبعاد الحيوان، أطلق الشرطي النار على الحمار الوحشي في الرأس.
ولم تتضح طبيعة الاصابة الدقيقة لكليفتون. وفيما كتب الشرطي ناثان ولش في تقريره أن “الحمار الوحشي عض ذراع الضحية”، قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن الشرطة تعتقد أن الذراع بُترت.
وأفادت قناة محلية تابعة لشبكة “ان بي سي” بأن الحمير الوحشية لا تُصنف على أنها حيوانات برية خطرة بموجب قانون أوهايو، ومن المسموح تاليًا حيازتها في الولاية.