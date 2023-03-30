شروط تشافي لتجديد عقده مع برشلونة

حدد المدير الفني الإسباني تشافي هيرناندز، شروطه من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

تشافي يحدد شروطه

وكان رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا قد صرح مؤخرًا بأنه يتحدث كثيرًا مع تشافي بشأن تمديد عقده، حيث إنه يرغب في استمراره مع الفريق الكتالوني لفترة أطول.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لابورتا عرض على المدرب تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2024، لعامين آخرين، حتى يونيو 2026”.

وأضافت الصحيفة: “تشافي شكر لابورتا، وأصر على الانتظار لنهاية الموسم لضمان النتائج، كما أبدى رغبته في تكوين فريق تنافسي، حيث يريد ضم لاعبين مميزين مثل إينيجو مارتينيز، إلكاي جوندوجان، وظهير أيمن”.

وتابعت “سبورت”: “من أبرز الأسماء المرشحة كظهير أيمن، البلجيكي توماس مونييه لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والذي ينتهي عقده في صيف 2024”.

برشلونة هذا الموسم

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مستوى مميزًا مع تشافي في الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني بالنظام الجديد للمرة الأولى، بعد فوزه على ريال مدريد.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 68 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد، ليقترب من حصد اللقب هذا الموسم.