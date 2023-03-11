شوارع جدة تتزين بالأخضر ابتهاجًا بيوم العلم

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تزينت مختلف شوارع وميادين محافظة جدة؛ بالألوان الخضراء ابتهاجًا بيوم العلم، وتعبيرًا عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ مما يرسخ مكانة المملكة وأمجادها التي يحفظها التاريخ على مر العصور.
وتوشحت الطرقات الرئيسية بالمحافظة بالعلم السعودي؛ الذي يعزز معاني الانتماء والفخر بهذا الوطن وقيادته الرشيدة؛ تحت راية التوحيد.
ويحتفل المواطنون في جميع أنحاء الوطن، بمناسبة يوم العلم السعودي يوم 11 مارس، والتي تعكس ما قامت عليه هذه الدولة وتضحيات الأجداد.
ويتوسط العلم السعودي شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة السلام والإسلام، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، ويعد مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.