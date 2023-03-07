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شواطئ الرمال الفضية تجربة مليئة بالبهجة في جدة

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
شواطئ الرمال الفضية تجربة مليئة بالبهجة في جدة
المواطن - واس

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يحظى زوار وأهالي مدينة جدة بالعديد من الفرص المشوقة المتمثلة في أماكن التنزه والاسترخاء على ضفاف البحر الأحمر، ومن بين تلك الخيارات ما يسمى بـ”شاطئ الرمال الفضية” الذي يُصنّف من أبرز شواطئ جدة، حيث يعيش الزائر لحظات مليئة بالبهجة.

محطة استرخاء

ويُعد الشاطئ الممتد على سواحل البحر الأحمر وجهة زائري جدة في مختلف فصول السنة الأربعة الذي يُقبل على زيارته الكثيرون ومحطة استرخاء وتأمل في مياهه الصافية، بجانب تعدُد المرافق في جنباته وتقديم العديد من الأنشطة المختلفة التي يتمتّع بها التي كانت سبباً في جذبه لعدد كبير من الزوّار.

ويكتشف زائرو الشاطئ المُتعة عند بدء التنزه من خلال التجوّل على طول الشاطئ والسير على رماله الذهبية ورؤية سحر البحر ومياهه التي تعكس ضوء الشمس كالمرآة، ومنظر البحر الذي لا نهاية له، الأمر الذي يبعث في النفس الهدوء، كذلك السباحة وسط مياه البحر المالحة وبين أمواجه الطبيعية والاستمتاع بتجربة غوص مميزة، إضافة إلى جذب الشاطئ هواة المشي جنباً إلى جنب مع الاستمتاع بالمناظر الجميلة.

منظر الأمواج

ويستمتع مرتادو الشاطئ بمنظر الأمواج المتلاحقة والرمال الناعمة، حيث يوفر المكان مساحات ملائمة للتنزّه ومقاعد مخصصة للجلوس، كما يحوي منطقة مخصصة لألعاب الأطفال سيُمضي فيها الأطفال لحظات مليئة بالمرح ، والذهاب في جولة بحرية ممتعة بأحد القوارب الصغيرة المتوفرة على الشاطئ ، فضلاً عن خدمات المطاعم، والمقاهي المُنتشرة على امتداد الشاطئ ومواقف للسيارات.

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