صاروخ كوري شمالي باتجاه البحر الأصفر وسيول تتأهب

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أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى SRBM باتجاه البحر الأصفر.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إن الصاروخ أطلق، قرابة الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، من محيط نامبو الساحلية الغربية في كوريا الشمالية.
من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي: “نحافظ على وضع الاستعداد الكامل وتعزيز المراقبة بالتزامن مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة”، ولكنه لم يصدر تقييمًا لمدى تحليق الصاروخ الباليستي قصير المدى، بحسب وكالة “يونهاب الكورية”.
وجاء الإطلاق بعد أن حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، يوم الثلاثاء الماضي، من أن بلادها مستعدة لاتخاذ “إجراء سريع وساحق” ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث يوسع الحلفاء تدريباتهم العسكرية للتعامل مع “التهديدات النووية” الكورية الشمالية.