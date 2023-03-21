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نظير وصولهم إلى التصفيات النهائية

صرف 5000 ريال مكافأة مالية تشجيعية للمتأهلين لمسابقة الملك سلمان

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
صرف 5000 ريال مكافأة مالية تشجيعية للمتأهلين لمسابقة الملك سلمان
المواطن - فريق التحرير

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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، اليوم، البدء بصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال لجميع المتسابقين والمتسابقات في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والعشرين، ممن تأهلوا إلى التصفيات النهائية والبالغ عددهم 105 من البنين والبنات والذي شاركوا في فعاليات المسابقة حضوريًّا في مدينة الرياض، وسيعقب ذلك توزيع المكافآت المالية للفائزين في الحفل الختامي والتي تتجاوز ثلاثة ملايين ريال.

تقديرًا لجهودهم

وبينت أمانة المسابقة أن هذه الهدية جاءت وفق توجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أن جميع من وصل للتصفيات النهائية بهذه المسابقة يعتبر من الفائزين بشرف هذه المسابقة التي تحمل اسمًا غاليًا على الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما تأتي صرف المكافآت تقديرًا لهم نظير وصولهم إلى التصفيات النهائية وتحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد في الدورات القادمة للمسابقة.

شكر وتقدير

ومن جهتهم، رفع المتسابقون والمتسابقات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهم لمثل هذه المسابقات القرآنية وتحفيزهم المستمر لأبناء وبنات للوطن على التنافس في حفظ كتاب الله العزيز.

كما شكروا الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدؤوبة لكافة الخدمات المقدمة للمتسابقين في هذه الدورة والتي تميزت وتألقت بتنفيذها حضوريًّا، وسط خدمات متكاملة قدمتها كافة اللجان العاملة بوزارة الشؤون الإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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