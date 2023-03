صندوق الاستثمارات يسعى لشراء حصة بفنادق روكو فورتيه العالمية

يجري صندوق الاستثمارات العامة، محادثات لشراء حصة في روكو فورتيه هوتيلز (Rocco Forte Hotels)، والتي تُقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار يورو ما يعادل 1.4 مليار دولار.

الأوفر حظًا

ونقلت وكالة بلومبرج، عن مصادر لم تكشف هويتها، قولهم إن صندوق الاستثمارات العامة هو المرشح الأوفر حظاً لحيازة الحصة في تلك الفنادق العالمية. وأضافوا أن الصندوق ربما يشتري حصة أقلية كبيرة في روكو فورتيه هوتيلز، جزء منها حصة يملكها صندوق مرتبط ببنك كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي (Cassa Depositi e Prestiti) المملوك للدولة في إيطاليا.

وسيحتفظ المشارك في تأسيس مجموعة الفنادق ورئيس مجلس إدارتها، رجل الأعمال البريطاني المولد روكو فورتيه، بالحصة الأكبر في أي اتفاق، وفقاً للأشخاص المطلعين، الذين قالوا إن المداولات جارية، وقد يتقدم آخرون للمنافسة على شراء الحصة.

أهداف الصندوق

تدير Rocco Forte Hotels أكثر من عشرة فنادق ومنتجعات وفيلات فاخرة، بما في ذلك Brown’s in London و The Balmoral in Edinburgh و Hotel de Russie في روما، بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم الفاخرة.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الضيافة بهدف تعزيز السياحة في المملكة وتحديث الاقتصاد المعتمد على النفط. وفي العام الماضي، استثمرت المملكة 50 مليون دولار في Habitas، المتخصصة في مجال الضيافة الفندقية، جنبًا إلى جنب مع A&K Travel Group ، وضخت المملكة 900 مليون دولار لدعم التوسع العالمي لمجموعة أمان الفندقية.