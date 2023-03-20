صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي إدارة الشبكات:

المؤهلات والخبرات: