صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي إدارة الشبكات:
المؤهلات والخبرات:
أخصائي عمليات الخزينة – الأصول المالية:
المؤهلات والخبرات: