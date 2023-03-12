القبض على مواطن حاول الهرب من المركز الأمني بالقصيم وأشهر سلاحًا

قبضت شـرطة الخبراء بمنطقـة القصيـم على شخص؛ لقيادته مركبة باستخدام لوحات غير عائدة لها.

وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر موقع تويتر: إن مركز شرطة الخبراء بمنطقة القصيم قبض على مواطن بعد محاولته الهرب من المركز الأمني أثناء استيقافه وإشهاره سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن، واستخدامه لوحات مركبة أخرى.

ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.