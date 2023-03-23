ضبط مواطن بحوزته 325 قرص مخدر في جدة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مواطن بحوزته (325) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.