ضبط مواطن بحوزته 657 قرصًا من الإمفيتامين المخدر

ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير القبض على مواطن بحوزته (657) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.