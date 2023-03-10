ضبط مواطن خبأ 29 قرصًا من الإمفيتامين في مركبة

قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر في منطقة جازان، اليوم الجمعة، على مواطن بحوزته (29) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي مخبأين في مركبة يقودها.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.