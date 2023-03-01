ضبط 3 متسولين استعطفوا قائدي المركبات في جازان

تمكن الأمن العام من ضبط 3 متسولين في منطقة جازان، ضمن حملاته الأمنية لرصد وضبط المتسولين في المملكة تحت شعار “معًا نكافح التسول”.

وتفصيلًا، قال الأمن العام في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل غير مباشر ببيع نباتات عطرية على قائدي المركبات.

وتابع: كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر أمام المحال التجارية، فضلًا عن رصد وضبط مقيم آخر من ذات الجنسية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

الإبلاغ عن التسول واجب وطني

من جانب آخر، أعاد الأمن العام التذكير بأهمية الإبلاغ عن حالات التسول، وأنه بمثابة واجب وطني على رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.