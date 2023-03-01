لحظة إنقاذ حصان بعد 21 يومًا من زلزال تركيا ضبط 3 متسولين استعطفوا قائدي المركبات في جازان طرق علاج اكتئاب الشتاء بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر مارس مغنية أمريكية تنهار على الهواء بسبب تجربة أليمة رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم
تمكن الأمن العام من ضبط 3 متسولين في منطقة جازان، ضمن حملاته الأمنية لرصد وضبط المتسولين في المملكة تحت شعار “معًا نكافح التسول”.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة جازان .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/gohQP3pdP9
— الأمن العام (@security_gov) February 28, 2023
وتفصيلًا، قال الأمن العام في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل غير مباشر ببيع نباتات عطرية على قائدي المركبات.
وتابع: كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر أمام المحال التجارية، فضلًا عن رصد وضبط مقيم آخر من ذات الجنسية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
من جانب آخر، أعاد الأمن العام التذكير بأهمية الإبلاغ عن حالات التسول، وأنه بمثابة واجب وطني على رقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.