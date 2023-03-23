طبيب قلب يحذر من المقليات في رمضان

نصح د. محمد البارقي استشاري قسطرة الشرايين والقلب بتقليل تناول المقليات لاسيما في شهر رمضان.

تحذير من الأطعمة المقلية

وقال البارقي، في شهر رمضان تكثر الأطعمة المقلية والأطعمة الدسمة، والتي تؤثر على صحة القلب وترفع نسبة الدهون، ولكن ننصح بالتقليل منها للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

وتابع د. محمد البارقي “ننصح باستبدال الأطعمة المقلية والدهنية بالفواكه والأطعمة الصحية الغنية بالألياف”.