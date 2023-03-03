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لأن الطريق مقطوع بسبب ماراثون

طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه
المواطن - فريق التحرير

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ركض جراح في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ذهابًا وإيابًا لمسافة ميل من مستشفى جامعة توماس جيفرسون، لالتقاط كبد لمريضه، بعد قطع الطريق من قبل نظام شبكة طرق فيلادلفيا والألوف من عدائي الماراثون.

تفاصيل الوقعة

وكان المريض تشارلز رو، البالغ 66 عامًا، ينتظر على طاولة العمليات مع الجراح آدم بودزين، لإجراء عملية زرع الكبد في ذلك اليوم لإنقاذ حياته من مضاعفات التهاب الكبد سي، عندما فوجئ بسماعه أن الجراح سيخرج من باب غرفة العمليات ليحصل على الكبد بنفسه، لأن الطريق مقطوع بسبب ماراثون ديتز وواتسن فيلادلفيا هالف ماراثون، وفقًا لموقع غوود نيوز.

وكان سائق شاحنة في برنامج لوهب الأعضاء يتخذ من فيلادلفيا مقرًّا له، يواجه مشكلة في العثور على الطريق، وعلم أن طريقه إلى المستشفى ستُقطع من قبل الماراثون في نقطتين منفصلتين.

مرتدياً زوج أحذية رياضية

وعلى الرغم من وجود نقاط وصول للطوارئ إلى المستشفى، والتي يستخدمها منظمو الحدث والشرطة، لم يتمكن من العثور عليها حتى بعد استشارة الشرطة.

على الإثر، قام الجراح، مرتديًا زوج أحذية رياضية، بشق طريقه من مدخل المستشفى عبر العدائين في شارع لومبارد وصولًا إلى شارع ساوث ستريت، حيث قابل السائق وأخذ الحاوية المختومة، وعرج عائدًا بالطريقة نفسها وسط نظرات العدائين الفضولية قبل أن يركب مع الشرطة عائدًا إلى المستشفى على الجانب الآخر من طريق الماراثون.

تعافي المريض

وتمكن بفضل يقظته من زرع الكبد بنجاح بعد ساعة من بدء تدهور الكبد، حيث أفيد بأن المريض تعافى وغادر المستشفى بعد 6 أيام.

وأفاد الجراح بودزين، أنه يفضل وصف نفسه براكب دراجة أكثر من عدّاء.

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