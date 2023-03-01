طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للتسجيل لقطات سقوط 26 قتيلاً باصطدام قطارين وسط اليونان توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق حظ عاثر يوقع لصًّا في قبضة الشرطة بالبرازيل لحظة إنقاذ حصان بعد 21 يومًا من زلزال تركيا ضبط 3 متسولين استعطفوا قائدي المركبات في جازان طرق علاج اكتئاب الشتاء بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر مارس مغنية أمريكية تنهار على الهواء بسبب تجربة أليمة رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي
تطرح المديرية العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة “أبشر”.
وأكدت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الخميس الموافق 2 مارس.
وأوضحت المرور أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات تشمل:
1ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2ـ اختيار المرور.
3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.