طيارون يرفضون قيادة طائرة نتنياهو لإيطاليا لأول مرة

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امتنع طيارون من شركة “إل عال” كبرى شركات الطيران في إسرائيل عن نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، في إحدى الرحلات الرسمية المقررة له، على خلفية رفض خطة الإصلاح القضائي التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
وأفادت تقارير عبرية مختلفة، أنه “لم يتطوع أي طيار في شركة (إل عال) للرحلات الجوية لنقل نتنياهو وزوجته في زيارتهما المرتقبة إلى العاصمة الإيطالية روما”، في حادثة هي الأولى من نوعها.
وكشفت القناة “12” العبرية أن نتنياهو وزوجته، سيتوجهان، الخميس المقبل، إلى روما، حيث سيلتقي نتنياهو رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأفادت القناة، أنه “تم إغلاق المناقصة في شركة (إل عال) بخصوص الطيارين الذين يريدون المشاركة في الرحلة وتنفيذها، إلا أنهم لم ينجحوا بجعل قمرة القيادة مأهولة”.
وردت شركة “إل عال” على الحادثة بالقول: “طاقم الطائرة لم يتم تحديده بعد بسبب نقص الطيارين المؤهلين في الأسطول”.
واسترسلت: “نحن نعمل على توفير طاقم عمل لهذه الرحلة والرحلات الأخرى التي لم يتم الانتهاء منها، كما فعلنا طوال الأعوام الماضية، حيث نقلنا العديد من رؤساء الدول في مهمات سياسية مهمة”.
ولفتت الشركة الإسرائيلية إلى أنها ستواصل القيام بالرحلات الرسمية في المستقبل بحسب الحاجة، وفق القناة العبرية.
من جهتها، أفادت القناة العبرية أن “هناك سببين للمشكلة، الأول يتعلق بالاحتجاج على التعديلات القضائية، وإحجام الطيارين في الشركة عن التعاون مع رحلة نتنياهو إلى روما”.