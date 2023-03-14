طيران ناس شريكًا استراتيجيًا في النسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي

يشارك طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، كشريك استراتيجي في النسخة الأولى من ملتقى السياحة السعودي (STF)، والذي انطلق اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى 16 مارس، ويجمع رواد صناعة السياحة السعودية، لتعزيز آفاق ومستقبل الصناعة في المملكة.

تنشيط السياحة

ويهدف الملتقى الذي ينظم بالشراكة مع هيئة السياحة السعودية، وينتظر أن يستقبل أكثر من 35 ألف زائر، إلى عرض برامج ومنتجات السياحة السعودية، وتنشيطها والترويج لها، كما سيشهد إقامة 10 جلسات تضم مجموعة من رواد السياحة وصناع القرار و18 ورشة عمل، إضافة إلى تقديم برنامج المشترين، وهو برنامج حصري للمشترين رفيعي المستوى المحليين والدوليين المتخصصين في صناعة السياحة، ويهدف إلى توفير الفرصة للشركات المحلية للقاء عدد كبير من المشترين المحليين والدوليين لعرض منتجات وخدمات السياحية السعودية.

وأكد طيران ناس أن مشاركته في النسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي كشريك استراتيجي تأتي التزامًا بدوره في تطوير صناعة السفر والسياحة في المملكة، وتوفير تجارب متنوعة وخيارات عديدة للسائحين، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية بتعزيز الإمكانات السياحية في المملكة لتكون الخيار المفضل لهم بفعالياتها ومواسمها الترفيهية والثقافية المتنوعة.

70 وجهة

ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، ويستهدف زيادة العدد إلى 165 وجهة من خلال خطته الاستراتيجية التي أطلقها أوائل العام الماضي، ليسهم في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 300 مليون مسافر و100 مليون سائح بحلول علم 2030.