Icon

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون Icon تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد Icon تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة Icon بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين Icon تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا Icon انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية Icon مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر Icon خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم Icon عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من المتوقع استقبال 35 ألف زائر

طيران ناس شريكًا استراتيجيًا في النسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
طيران ناس شريكًا استراتيجيًا في النسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشارك طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، كشريك استراتيجي في النسخة الأولى من ملتقى السياحة السعودي (STF)، والذي انطلق اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى 16 مارس، ويجمع رواد صناعة السياحة السعودية، لتعزيز آفاق ومستقبل الصناعة في المملكة.

تنشيط السياحة

ويهدف الملتقى الذي ينظم بالشراكة مع هيئة السياحة السعودية، وينتظر أن يستقبل أكثر من 35 ألف زائر، إلى عرض برامج ومنتجات السياحة السعودية، وتنشيطها والترويج لها، كما سيشهد إقامة 10 جلسات تضم مجموعة من رواد السياحة وصناع القرار و18 ورشة عمل، إضافة إلى تقديم برنامج المشترين، وهو برنامج حصري للمشترين رفيعي المستوى المحليين والدوليين المتخصصين في صناعة السياحة، ويهدف إلى توفير الفرصة للشركات المحلية للقاء عدد كبير من المشترين المحليين والدوليين لعرض منتجات وخدمات السياحية السعودية.

وأكد طيران ناس أن مشاركته في النسخة الأولى لملتقى السياحة السعودي كشريك استراتيجي تأتي التزامًا بدوره في تطوير صناعة السفر والسياحة في المملكة، وتوفير تجارب متنوعة وخيارات عديدة للسائحين، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية بتعزيز الإمكانات السياحية في المملكة لتكون الخيار المفضل لهم بفعالياتها ومواسمها الترفيهية والثقافية المتنوعة.

70 وجهة

ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، ويستهدف زيادة العدد إلى 165 وجهة من خلال خطته الاستراتيجية التي أطلقها أوائل العام الماضي، ليسهم في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 300 مليون مسافر و100 مليون سائح بحلول علم 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد
السعودية اليوم

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي...

السعودية اليوم
رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي...

الملك سلمان
التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال

آخر الاخبار
مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس
العالم

مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس

العالم
مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية وبعد أكثر من ساعة كانت المفاجأة
السعودية اليوم

مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية...

السعودية اليوم
عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية بعد زلزال تركيا
العالم

عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية...

العالم
الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد
السعودية اليوم

الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني
آخر الاخبار

المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم...

آخر الاخبار