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من ضمنها جزر المالديف وأرمينيا وأنطاليا وتيفات ابتداء من يونيو المقبل

طيران ناس يطلق أكثر من 10 وجهات جديدة في صيف 2023

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
طيران ناس يطلق أكثر من 10 وجهات جديدة في صيف 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إضافة 10 وجهات وخطوط سير جديدة ضمن موسم صيف 2023 في كل من القارة الآسيوية والأوروبية وذلك ابتداء من يونيو المقبل بهدف تعزيز شبكة رحلاته الدولية المتنامية.

وكشف طيران ناس أن وجهاته الجديدة ستضم جزر المالديف، ويريفان في أرمينيا، وأنطاليا في تركيا، وتيفات في مونتينيغرو “الجبل الأسود” “كأربع وجهات جديدة ومباشرة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مشيراً إلى أنه سيشغّل أيضاً ستة خطوط سير جديدة، أربعة منها من الدمام إلى كل من صلالة في سلطنة عمان واسطنبول وطرابزون في تركيا والعاصمة الألبانية تيرانا، بالإضافة إلى خطي سير من جدة إلى بودروم في تركيا وصلالة.

كما أكد طيران ناس إعادة تشغيل وجهاته الصيفية السابقة، وتشمل العاصمة التشيكية براغ، وفيينا وسالزبورغ في النمسا، وباكو في أذربيجان، وتبليسي وباتومي في جورجيا، وسراييفو في البوسنة والهرسك، والغردقة وشرم الشيخ في مصر، وطرابزون وبودروم في تركيا، وصلالة في عمان، ومرسيليا في فرنسا، وطشقند في أوزبكستان ليرتقع إجمالي الوجهات الصيفية إلى 20 وجهة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا أن الوجهات وخطوط السير الجديدة للناقل الجوي السعودي تعكس التزام الشركة باستراتيجية النمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، لتعزيز مكانتها الرائدة كأفضل شركة طيران اقتصادي بالشرق الأوسط وضمن أفضل 10 خطوط طيران في العالم من فئتها، بالانسجام مع مستهدفات الرؤية 2030، واستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، و250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنوياً.

وأضاف أن طيران ناس سجل نمواً مضاعفاً في أرقام الأداء والتشغيل خلال العام 2022 بزيادة بنسبة 91% في أعداد الركاب، إلى 8.7 مليون مسافر وبزيادة تبلغ 45%، في عدد الرحلات إلى 66 ألف رحلة، ونمو في السعة المقعدية بنسبة 46%.

كما شدد المهنا على عزم الشركة مواصلة النمو في عملياتها بزيادة حجم أسطولها بنسبة 50% خلال العام الحالي 2023 مقارنة بالعام 2021 إذ ارتفع عدد الطائرات إلى 44 في شهر فبراير الماضي بعد تسلم أول طائرة A320neo ضمن 19 طائرة من نفس الطراز من المقرر أن يتسلمها خلال الأشهر العشرة المقبلة.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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