عالم الزلازل الهولندي يثير رعب اللبنانيين

أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس هلع اللبنانيين، مؤخرًا بتوقعه نشاطًا زلزاليًا في البلاد، حيث يتبع لبناء استنتاجاته على قراءة مواقع الكواكب وحركتها، كما أثار ذعر العالم أجمع حول توقعاته حول شهر مارس المقبل.

زلازل قوية

يشار إلى أن هوغربيتس كان ذكر على حسابه بموقع “تويتر” أن زلازل قوية إلى كبيرة حدثت في بلاد الشام ومنها لبنان عبر التاريخ.

وأرفق تعليقه بخريطة مع نظرة عامة على الزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551، لافتاً إلى أنه “من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة”.

انتقاد نظريات هوغربيتس

أتى ذلك بعد أن أطلق قبل أيام تحذيرات أثارت الكثير من الجدل والرعب في آن، متحدثاً عن أنشطة زلزالية صغيرة في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الحالي، إلا أنه حذر من أن “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً!”.

يذكر أن العديد من الخبراء والدراسات كانوا أكدوا سابقاً أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استناداً إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم.

كما انتقد العديد من العلماء نظريات هوغربيتس، نافين مسألة ارتباط حركة الكواكب وتموضعها بالنشاط الزلزالي.