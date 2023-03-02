السديس: تحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان أبها يتألق بعد التأخر في النتيجة دائرة الحكام: هدف النصر الثاني ضد التعاون صحيح مخاوف من عاصفة مرعبة قد تضرب الشمس طريقة لحساب كم المتبقي من درجات في الفصل الدراسي الثالث للنجاح ضربة إسرائيلية متوقعة لإيران قبل حصولها على إس 400 الأخضر يكسو الفياض والشعبان بتبوك مع بواكير بداية الربيع الموارد البشرية تكشف حالات استحقاق العامل لإجازة وفاة بأجر كامل عالم الزلازل الهولندي يثير رعب اللبنانيين الفيحاء لا يعرف الفوز على أبها
أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس هلع اللبنانيين، مؤخرًا بتوقعه نشاطًا زلزاليًا في البلاد، حيث يتبع لبناء استنتاجاته على قراءة مواقع الكواكب وحركتها، كما أثار ذعر العالم أجمع حول توقعاته حول شهر مارس المقبل.
يشار إلى أن هوغربيتس كان ذكر على حسابه بموقع “تويتر” أن زلازل قوية إلى كبيرة حدثت في بلاد الشام ومنها لبنان عبر التاريخ.
وأرفق تعليقه بخريطة مع نظرة عامة على الزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551، لافتاً إلى أنه “من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة”.
أتى ذلك بعد أن أطلق قبل أيام تحذيرات أثارت الكثير من الجدل والرعب في آن، متحدثاً عن أنشطة زلزالية صغيرة في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الحالي، إلا أنه حذر من أن “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً!”.
يذكر أن العديد من الخبراء والدراسات كانوا أكدوا سابقاً أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استناداً إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم.
كما انتقد العديد من العلماء نظريات هوغربيتس، نافين مسألة ارتباط حركة الكواكب وتموضعها بالنشاط الزلزالي.