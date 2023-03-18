عبدالرزاق حمدالله يهز الشباك ويتصدر قائمة الهدافين

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واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ونجح في هز شباك الفتح مبكرًا.
ويلعب الفتح ضد الاتحاد الآن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
ودفع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، بالمغربي عبدالرزاق حمدالله في التشكيل الأساسي، لينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط، بعد رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع عبدالرزاق حمدالله رصيده إلى 13 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي، بالتساوي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.
وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.