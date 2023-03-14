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متحدثًا عن أن الجماهير أعقل من الإعلاميين عند الحديث عن أمور الكرة

عبدالله المزهر عن إعلاميي الهلال والنصر: اختفاؤهم من الساحة يُخفف التعصب

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
عبدالله المزهر عن إعلاميي الهلال والنصر: اختفاؤهم من الساحة يُخفف التعصب
المواطن - فريق التحرير

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قال الكاتب الصحفي عبدالله المزهر إن اختفاء إعلاميي الهلال والنصر من الساحة الإعلامية الرياضية سيخفف كثيرًا من التعصب الرياضي.

وتحدث المزهر لـ برنامج ” الراصد” قائلًا: ” لو اختفى إعلاميو الناديين من الساحة الإعلامية، سنكون أكثر سعادة، وجماهير الأندية أعقل بكثير من الطرح الإعلامي، خاصة عندما تسألهم عن رأيهم في المباريات تجدهم يجاوبون بكلام منطقي وعقلاني، تشعر أنه جمهور يفهم كرة”.

وأضاف المزهر: ” البرامج الرياضية في الإعلام، 3 أنواع وهي نوع يعتمد على ظهور ممثلة ومطرب، النوع الثاني، يعتمد على التعصب الشديد وينقلون تصريحات تثير التعصب من شخص أو آخر، النوع الثالث برنامج يهتم بتحليل المباريات وتحليلات الكرة، مثل برنامج خالد الشنيف على قناة SBC”.

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