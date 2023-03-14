عبدالله المزهر عن إعلاميي الهلال والنصر: اختفاؤهم من الساحة يُخفف التعصب

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قال الكاتب الصحفي عبدالله المزهر إن اختفاء إعلاميي الهلال والنصر من الساحة الإعلامية الرياضية سيخفف كثيرًا من التعصب الرياضي.
فيديو | الكاتب الصحفي عبد الله المزهر:
لو اختفى إعلاميو الهلال والنصر من الساحة سنكون أكثر سعادة.. والجمهور أعقل من الإعلام الرياضي بكثير#الراصد pic.twitter.com/pg7PvFFJpz
— الراصد (@alraasd) March 14, 2023
وتحدث المزهر لـ برنامج ” الراصد” قائلًا: ” لو اختفى إعلاميو الناديين من الساحة الإعلامية، سنكون أكثر سعادة، وجماهير الأندية أعقل بكثير من الطرح الإعلامي، خاصة عندما تسألهم عن رأيهم في المباريات تجدهم يجاوبون بكلام منطقي وعقلاني، تشعر أنه جمهور يفهم كرة”.
وأضاف المزهر: ” البرامج الرياضية في الإعلام، 3 أنواع وهي نوع يعتمد على ظهور ممثلة ومطرب، النوع الثاني، يعتمد على التعصب الشديد وينقلون تصريحات تثير التعصب من شخص أو آخر، النوع الثالث برنامج يهتم بتحليل المباريات وتحليلات الكرة، مثل برنامج خالد الشنيف على قناة SBC”.
فيديو | الكاتب الصحفي عبد الله المزهر:
البرامج الرياضية 3 أنواع.. نوع يعتمد على ظهور ممثلة ومغنٍ.. والثاني يعتمد على التعصب.. والثالث يهتم بتحليلات الكرة وهي قلة مثل برنامج الكابتن "خالد الشنيف"#الراصد pic.twitter.com/uPLOLYLquW
— الراصد (@alraasd) March 14, 2023