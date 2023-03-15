عبدالله بن مساعد: لا أتمنى قدوم ميسي إلى الهلال

قال الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي إنه لا يتمنى حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال والتعاقد معه بالفترة المقبلة.

وتحدث عبدالله بن مساعد قائلًا في إذاعة ” يو إف إم” : ” لا أتمنى قدوم النجم الأرجنتيني إلى الهلال لأنه لن يُحدث الفارق، النصر بعد تعاقده مع كريستيانو رونالدو اكتسح كل شيء، وأصبح عدد متابعيه في الإنستجرام على سبيل المثال أكثر من المتابعين لنادي الهلال”.

شرط ميسي للانضمام إلى الهلال

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اشترط الحصول على راتب أعلى من راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، وذلك من أجل الانضمام إلى الهلال صيف العام الحالي.

وذكر برنامج EL Chiringuito الإسباني الشهير أن النجم الأرجنتيني يشترط الحصول على 600 مليون يورو كراتب سنوي من نادي الهلال، بفارق 400 مليون يورو عن راتب رونالدو مع النصر حيث يتقاضى النجم البرتغالي 200 مليون يورو سنويًّا من أصفر الرياض.