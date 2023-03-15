Icon

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم Icon أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo Icon قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن Icon حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو Icon إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة Icon توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية Icon هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا Icon نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مضيفًا أن اللاعب الأرجنتيني لن يُحدث الفارق

عبدالله بن مساعد: لا أتمنى قدوم ميسي إلى الهلال

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
عبدالله بن مساعد: لا أتمنى قدوم ميسي إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي إنه لا يتمنى حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال والتعاقد معه بالفترة المقبلة.

وتحدث عبدالله بن مساعد قائلًا في إذاعة ” يو إف إم” : ” لا أتمنى قدوم النجم الأرجنتيني إلى الهلال لأنه لن يُحدث الفارق، النصر بعد تعاقده مع كريستيانو رونالدو اكتسح كل شيء، وأصبح عدد متابعيه في الإنستجرام على سبيل المثال أكثر من المتابعين لنادي الهلال”.

شرط ميسي للانضمام إلى الهلال

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اشترط الحصول على راتب أعلى من راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، وذلك من أجل الانضمام إلى الهلال صيف العام الحالي.

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

وذكر برنامج EL Chiringuito الإسباني الشهير أن النجم الأرجنتيني يشترط الحصول على 600 مليون يورو كراتب سنوي من نادي الهلال، بفارق 400 مليون يورو عن راتب رونالدو مع النصر حيث يتقاضى النجم البرتغالي 200 مليون يورو سنويًّا من أصفر الرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن
العالم

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو...

العالم
ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية
السعودية اليوم

تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة
السعودية اليوم

وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم...

السعودية اليوم