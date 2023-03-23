Icon

البرتغال تقسو على ليشتنشتاين برباعية في ليلة تاريخية لـ رونالدو Icon الخطوات العملية للتعاقد مع المحامي الجيد للقضية Icon دعم القيادة السخي نهج إنساني متبع لدعم المبادرات الإنسانية المبتكرة Icon أوقات منع دخول الشاحنات في المنطقة الشرقية خلال رمضان Icon محمد العويس لـ جماهير الأخضر: ننتظركم في مباراة فنزويلا Icon دعم الملك سلمان وولي العهد لحملة جود يعكس اهتمام القيادة بتحسين حياة المواطن Icon مقتل 5 أشخاص وتطاير أسطح المباني بإعصار كاليفورنيا Icon مباراة ليشتنشتاين تمنح رونالدو التفوق على محمد الدعيع وبدر المطوع Icon حريق ضخم يلتهم سوقًا لبيع فوانيس رمضان في مصر Icon منتخب البرتغال يتفوق على ليشتنشتاين بهدف في الشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
لبدء مقلب رامز جلال

عجل يهاجم محمد رمضان في رامز نيفر إند

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
عجل يهاجم محمد رمضان في رامز نيفر إند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قناة “إم بي سي مصر”، مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم عجل ضخم، على الفنان محمد رمضان، في الحلقة الأولى من برنامج “رامز نيڤر إند” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

عجل يقتحم المطعم

ودخل العجل بكل قوة المطعم مقتحمًا إياه بعد تكسير الحائط الزجاجي، فيما التف عدد من الأشخاص حول محمد رمضان لحمايته.

وأطلقت المفرقعات من النوافذ، فيما تم أخذ محمد رمضان إلى غرفة تدعى “الغسالة”، حيث تم تشغيلها والتحكم في دورانها في كل الاتجاهات مع إطلاق صافرات الإنذار.

وكان برفقة محمد رمضان في الغسالة، رامز جلال والذي ارتدى قناعًا على وجهه حتى لا يعرفه الأول.

أبرز ضيوف البرنامج

وكان برومو برنامج المقالب “رامز نيفر إند” للفنان رامز جلال، أظهر عددًا من الفنانين الذين سيطرت عليهم علامات الخوف والرعب ولجؤوا إلى الصراخ.

وجاء أحمد السقا، ضمن الضيوف، الذي ظهر في مقطع قصير وهو يقضم رأس ثعبان، ومحمد رمضان، ومحمد فؤاد، وياسمين عز، ومحمد فراج، وإمام عاشور، ورضا عبدالعال، ومحمود كهرباء، والعديد من النجوم الآخرين.

واعتاد رامز جلال من خلال برنامجه استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وكان ذلك سببًا في النجاح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أخبار رئيسية

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10...

وظائف
تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس
الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

الرياضة
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
السعودية اليوم

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52...

السعودية اليوم
أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
السعودية اليوم

أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة...

السعودية اليوم
لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء
أخبار أمنية

لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون...

أخبار أمنية
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
العالم

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة...

العالم
إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال
السعودية اليوم

إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام...

السعودية اليوم