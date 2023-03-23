عجل يهاجم محمد رمضان في رامز نيفر إند

نشرت قناة “إم بي سي مصر”، مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم عجل ضخم، على الفنان محمد رمضان، في الحلقة الأولى من برنامج “رامز نيڤر إند” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

عجل يقتحم المطعم

ودخل العجل بكل قوة المطعم مقتحمًا إياه بعد تكسير الحائط الزجاجي، فيما التف عدد من الأشخاص حول محمد رمضان لحمايته.

وأطلقت المفرقعات من النوافذ، فيما تم أخذ محمد رمضان إلى غرفة تدعى “الغسالة”، حيث تم تشغيلها والتحكم في دورانها في كل الاتجاهات مع إطلاق صافرات الإنذار.

وكان برفقة محمد رمضان في الغسالة، رامز جلال والذي ارتدى قناعًا على وجهه حتى لا يعرفه الأول.

أبرز ضيوف البرنامج

وكان برومو برنامج المقالب “رامز نيفر إند” للفنان رامز جلال، أظهر عددًا من الفنانين الذين سيطرت عليهم علامات الخوف والرعب ولجؤوا إلى الصراخ.

وجاء أحمد السقا، ضمن الضيوف، الذي ظهر في مقطع قصير وهو يقضم رأس ثعبان، ومحمد رمضان، ومحمد فؤاد، وياسمين عز، ومحمد فراج، وإمام عاشور، ورضا عبدالعال، ومحمود كهرباء، والعديد من النجوم الآخرين.

واعتاد رامز جلال من خلال برنامجه استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وكان ذلك سببًا في النجاح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.