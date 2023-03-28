Icon

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله Icon اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف Icon رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
القمر يبتعد عن الأرض تدريجيًّا

عدد ساعات اليوم ستكون 25 ساعة!

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ صباحاً
عدد ساعات اليوم ستكون 25 ساعة!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح عالم الفلك د. نضال قسوم، أن القمر يبتعد عن الأرض تدريجيًّا وهذا يبطئ من دوران الأرض حول نفسها، مشيرًا إلى أنهما يؤثران بالفعل على بعضهما.

وتابع خلال لقائه في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أن هناك تفاعلًا جاذبيًّا بين الاثنين، والقمر كان أقرب إلينا بكثير قبل حوالي 4 مليار سنة، حيث كان اليوم– الآن 24 ساعة- حوالي 8 ساعات، وكانت الأرض تدور حول نفسها بسرعة أكبر، والقمر يبتعد، كل واحد يؤثر على الثاني، القمر صار يتباطأ والأرض صارت تتباطأ إلى أن صار القمر هذا له وجه واحد دائمًا يرينا نفس الوجه لا نرى ظهره إطلاقًا.

مد جذري

أضاف: مع هذا التفاعل الجاذبي المسمى بـ مد جذري، الاثنان يبطئان بعضهما بعضًا ويبتعدان عن بعهما تدريجيًّا ببضعة سنتيمترات كل سنة حوالي 4 سنتيمتر.

ولفت عالم الفلك إلى أنه بعد 100 أو 200 عام، قد يصل اليوم إلى 25 ساعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم