عدد ساعات اليوم ستكون 25 ساعة!

أوضح عالم الفلك د. نضال قسوم، أن القمر يبتعد عن الأرض تدريجيًّا وهذا يبطئ من دوران الأرض حول نفسها، مشيرًا إلى أنهما يؤثران بالفعل على بعضهما.

اليوم سيكون 25 ساعة..

عالم الفلك د.نضال قسوم: القمر يبتعد عن الأرض تدريجياً وهذا يبطئ من دوران الأرض حول نفسها #نضال_قسوم_في_ليوان_المديفر@almodifer @NidhalGuessoum pic.twitter.com/nEl58LnCQ5 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 27, 2023

وتابع خلال لقائه في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أن هناك تفاعلًا جاذبيًّا بين الاثنين، والقمر كان أقرب إلينا بكثير قبل حوالي 4 مليار سنة، حيث كان اليوم– الآن 24 ساعة- حوالي 8 ساعات، وكانت الأرض تدور حول نفسها بسرعة أكبر، والقمر يبتعد، كل واحد يؤثر على الثاني، القمر صار يتباطأ والأرض صارت تتباطأ إلى أن صار القمر هذا له وجه واحد دائمًا يرينا نفس الوجه لا نرى ظهره إطلاقًا.

مد جذري

أضاف: مع هذا التفاعل الجاذبي المسمى بـ مد جذري، الاثنان يبطئان بعضهما بعضًا ويبتعدان عن بعهما تدريجيًّا ببضعة سنتيمترات كل سنة حوالي 4 سنتيمتر.

ولفت عالم الفلك إلى أنه بعد 100 أو 200 عام، قد يصل اليوم إلى 25 ساعة.